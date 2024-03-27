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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا الاتجار بالألعاب النارية في المحافظات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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نجحت الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 
 ضبط (3 أشخاص) بنطاق محافظة الجيزة .. وبحوزتهم (10812 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
  ضبط (شخصان) بنطاق محافظة الجيزة.. وبحوزتهما (8975 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
 ضبط (مالك مكتبة) بنطاق محافظة الأقصر وبحوزته (3500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
        
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها .

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