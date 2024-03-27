"جيروزاليم بوست": واشنطن لا تعتقد أن المحادثات بشأن الرهائن قد انتهت

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن أصعب القضايا التي تنطوي عليها مفاوضات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس لا يزال يتعين حلها، لكنه لا يعتقد أن المحادثات قد انتهت، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف: "بطبيعة هذه الأنواع من المفاوضات، عندما تصل إلى النهاية، عندما تحرز تقدما، غالبا ما تكون القضايا المتبقية هي الأصعب،" متابعا: "لا تحل عادة أصعب المشكلات أولا، بل تحلها أخيرا."

وأوضح: "أن القضايا المتبقية التي تحتاج إلى حل يوجد فيها أكبر قدر من الخلاف بين إسرائيل وحماس. نعتقد أنه من الممكن حل تلك الخلافات."

ومع ذلك، لم يؤكد ميلر "أي محادثات معينة" لا تزال جارية.

وقال ميلر: "نعتقد أن هناك قدرة على الوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن وهذا ما سنواصل القيام به."