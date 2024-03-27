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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط قضية غسيل اموال
ضبط قضية غسيل اموال بقيمة 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجارة المحدرات 50 مليون جنيه ضبط قضية مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات