رئيس جامعة دمياط يجتمع بأعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية

اجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الأربعاء، مع أعضاء هيئة التدريس ورؤوساء الاقسام بالكليه بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان في استقباله أ.د غادة الصياد عميد الكلية ود مهدية النجار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك استكمالاً لمتابعة الاعمال الترميمية بالكلية، حيث تابع تطورات إنجاز المشروع والإطلاع على ما انتهت إليه أعمال الترميم وإعادة الهيكلة ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيب والترميم للمباني ومقر الورش.

واستمع لبعض الملاحظات من قبل الحضور مناقشي أوجه الاستفادة من منتجات الورش في إطار الدور الخدمي والمجتمعي ، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.