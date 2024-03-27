أحمد عبد العزيز: لا يجوز تقديم مشاهد الرقص والأدوار الجريئة في رمضان

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إنه لا يجوز تقديم مشاهد الرقص والأدوار الجريئة خلال شهر رمضان ولكن هذا لم يحدث في مسلسل "جريمة منتصف الليل"، قائلا: "في العمل مفيش مشاهد رقص ولا أدوار جريئة والشخصية اللي بتعملها رانيا يوسف شخصية راقصة تتعرض لأحداث وبنتها تتعرض لمشاكل في الجامعة".

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أحداث المسلسل ليس بها جراءة وهو موضوع غير الرقص والرقص هو طبيعة عمل في سياق درامي، مضيفا: "خط رانيا يوسف غير اللي أنا بلعبه في المسلسل".

وتابع قائلا: "اذكر أن كان في اهتمام شديد من مدام منى الاستايلست ومصممة الملابس في العمل كله أنها تدور على بدلة رقص تكون لائقة وليس عليها انتقادات في مسلسل جريمة منتصف الليل".