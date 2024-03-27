أحمد عبد العزيز: موضوع "الحشاشين" مُعَقد ومفيش مشكلة لتقديمه باللغة العامية

أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن هم الفنان وفريق العمل خصوصا في الأعمال التاريخية ولاسيما الفنان والمؤلف والمخرج أن يصل للناس وتكون لغته سهله وسلسة ومفهومة، قائلا: "في ناس كتير بتلاقي في اللغة العربية نوع من التعقيد شوية وثقيلة ومجعلصة بلغة العصر حاليا".

وأوضح احمد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة الحياة، أن لدينا لغة عربية سلسلة وبسيطة ورشيقة وجميلة وتتفهم من غير ما تتسمع زي لغة طه حسين ونجيب محفوظ وأدباء كبار، مشيرا إلى أن العمل التاريخي من مستلزماته الاغراب والتغريب ودلوقتي احنا مش بنتكلم كده وعناصر التغريب في العمل التاريخي مهمة وبتعطيه حالة العظمة اللي لازم يتميز بها العمل التاريخي".

وعن رأيه في تقديم مسلسل الحشاشين بالعامية رد قائلا: "كان من الممكن يقدم الحشاشين بلغة عربية بسيطة ولا غضاضة أنه يقدم بالعامية وخصوصا أن في أحداث منه بتحصل في القاهرة وفي القاهرة الناس مش بتتكلم طول الوقت باللغة العربية الفصحى ومفيش قاعدة واتعمل لغة عامية عشان تتفهم وخصوصا انه موضوع معقد".