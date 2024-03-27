القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم حفل إفطار بحضور الدبلوماسيين والقيادات التنفيذية

نظمت القنصلية السعودية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، حفل إفطار سنوي داخل إحدى الفنادق الشهيرة بكورنيش شرق الإسكندرية.

واستقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، الحضور من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتقديم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وسط أجواء رمضانية.

وشهد حفل الإفطار الذي نظمته القنصلية السعودية بالإسكندرية، مساء اليوم، حضور كلا من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من القناصل والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتقدم مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، بالشكر والتقدير بتهنئة الحضور بشهر رمضان المبارك.