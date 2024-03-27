آيتن عامر عن القضايا بينها وطليقها: "مبعدش يا جيمي"

تحدثت الفنانة آيتن عامر، عن خلافاتها مع طليقها محمد عزالعرب، قائلة: "هناك تفاصيل كثيرة جدا بعد انفصالي، وأنا أسكت ولا أتكلم ومبحبش مشاكلي ولا مشكلات بيتي تبقى في العلن والناس كلها تبقى عارفاها".



وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: "لا أحب هذا الأمر لأنه يقع في نطاق مساحتي الشخصية وخصوصيتي وأبنائي ولا أحب أن يعلم الناس بما يدور في بيتي، وأي شخصين ينفصلان تقع بينهما مشكلات، ومن سوء حظي أن إدارة أمن الكومباوند أبلغت القسم بمشكلة وقعت بيني وبينه، وأنا تنازلت".



وتابعت : «أنا وأبو أولادي مش هقف قصاد بعض في المحاكم أبدا، عمرها ما هتوصل لكده، ولما حد يرفع عليّ قضية هرد، لأني في موضع دفاع وليس هجوم، ولكن بيننا قضايا كثيرة في المحاكم مبعدش يا جيمي، انفصلنا لكن هنفضل لآخر يوم في حياتنا ناقر ونقير».

