أحمد عمر هاشم يكشف سبب تسمية غزوة بدر بيوم الفرقان

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، عن سبب تسمية غزوة بدر، بيوم الفرقان، مشيرا إلى أن غزوة بدر سميت بيوم الفرقان لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، ونصرة أهل الحق في هذا اليوم، رغم قلة عددهم وعتادهم، ليكون درسًا لكل أجيال المسلمين، كلما مروا بمحنة قريبة منها، أن يستلهموا منها وما فعله المسلمون في الغزوة الكبرى.

وأضاف عمر هاشم، خلال برنامجه الرمضاني يوميات الرسول المذاع على قناة صدى البلد، أن غزوة بدر تمثل أول لقاء مسلح بين جند الحق وجند الباطل، مبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعد العدة والجيش لملاقاة قريش.

كما تحدث ، عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل غزوة بدر الكبرى، مشيرا إلى أن النبي أخد مشاورة أصحابه قبل الغزوة، والاستماع إليهم قبل ملاقاة قريش، حيث نصر الله المسلمين في بدر.

