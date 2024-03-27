هل يجوز جمع صيام الست من شوال مع أيام القضاء بنية واحدة.. أمين الفتوى يرد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وقضاء ما فات من رمضان بسبب العادة الشهرية؟.





وأوضح خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الثواب هيكون على إننا نصوم كل حاجة لوحدها، هو يجوز فقهيا إننا نصوم الاثنين مع بعض لكن الثواب هيكون واحد، ويتحقق به اصل الصوم وليس كمال الصوم ".



وتابع: "لو واحدة تعبانة ومش هتقدر تطول فى الصيام يمكنها انها تعقد النية من بالليل صيام القضاء والست من شوال وتصوم ".



