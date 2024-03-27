حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في حرش راميم

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاربعاء استهداف قوة مشاة إسرائيلية في حرش راميم باستخدام الأسلحة المناسبة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوفها.

وقال حزب الله إنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وحقق إصابة مباشرة.

وقال الحزب انه قصف صباح اليوم مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ ردا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية.

فيما أفاد الدفاع المدني الإسرائيلي بإصابة شخص وحدوث أضرار بالغة في مبنى بعد سقوط أكثر من 30 صاروخا على كريات شمونة اليوم.