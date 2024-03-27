هل عملية القلب المفتوح خطر على من في سن السبعين.. حسام موافي يوضح

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن بعض الأشخاص يتوفون فجأة نتيجة أمراض القلب، دون خضوع المريض من قبل للعلاج.



وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن ضيق شرايين القلب يجعل المريض عرضة للخطر، ويتوجب عليه إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته، مشددا على ضرورة الأخذ بالأسباب وعدم الخوف من عملية القلب المفتوح.



وأشار موافي، إلى أنه لا خطورة ولا يمنع شخص يبلغ من العمر 68 أو 70 عاما من إجراء عملية قلب مفتوح، قائلا:"ميمنعش ومش كبير أمال لو كان 75 سنة هنقول إيه، نقول سن 25 سنة بس هو اللى يعمل قلب مفتوح".

