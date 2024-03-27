تخليدًا لذكراه.. إطلاق اسم الشهيد الرائد "مجمد جمال" على أحد شوارع رأس سدر

وافق اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، على إعادة تسمية شارع البنفسج الواقع بمنطقة الشاليهات بمدينة راس سدر باسم الشهيد" الرائد محمد جمال محمد علي" والذي استشهد بمدينة رأس سدر أثناء تأدية الواجب الوطني في الأول من أبريل 2023.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم (2) لعام 2024 ، والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للحافظة، ومستشاري المحافظ ، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات، ومديري إدارات الديوان العام.

كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات المهمة التي جرى الموافقة علي معظمها وأرجأ البعض الآخر للدراسة واستيفاء وتدقيق البيانات.

وافق المجلس بالإجماع علي السماح بسير السيارات النقل التي تقوم بنقل السلع والبضائع ما عدا مواد البناء ليلا بعد ان كانت مقتصرة علي السير نهارا فقط وذلك بطريق النفق / شرم الشيخ الجديد تسهيلا عن المواطنين وشركات النقل وضمان توفير السلع علي مدار اليوم .

كما جرى خلال الجلسة عرض مذكرة الوحدة المحلية لمدينة دهب بشأن مقترح منح حق استغلال المخابز بالمدينة ( الخط الأول) لقوات الأمن بمقابل رمزي لخدمة مواطني المدينة، كما تمت الموافقة علي تخفيض القيمة الايجارية للمبنى المستغل بيت ثقافة رأس سدر من 3000 جنيه شهريا الي 1000 جنيه شهريا مع مراعاة الزيادة السنوية طبقا للقانون.

كما جرى خلال الجلسة أيضا عرض مقترح الموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 5276 متر مربع تقريبا بمدينة طور سيناء لإقامة مركز دولي للتدريب علي الأنشطة البحرية الكشفية ، كما تم مناقشة طلبات تخصيص الأراضي للجهات الحكومية لخدمة المواطنين.

وخلال الجلسة كرم محافظ جنوب سيناء اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع السابق لمجهوداته خلال فترة عمله بالمدينة، وذلك بإهدائه درع المحافظة، كما هنا محمد حامد رئيس مدينة نويبع الحالي متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

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