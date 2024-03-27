افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة الفيوم خلال احتفالات العيد القومي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الدور الرابع الداخلي والثالث بمستشفى الجراحة الجامعي، بالإضافة إلى افتتاح العناية المركزة والرعاية الوسيطة والمناظير بمستشفى الباطنة الجامعي.

جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومي ٢٠٢٤م، و بحضور نواب رئيس الجامعة، ونائب محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات المتخصصة، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤م.

وقال الدكتور ياسر حتاته، أن التطوير الذي تم إنجازه والمتعلق بمستشفى الجراحة الجامعي، شمل الدور الرابع الداخلي والثالث، والذي تضمن تطوير الرعاية المركزة الخاصة بحالات القلب وجراحات القلب والصدر وزيادة عدد الأسرّة بعناية القلب إلى 35 سريرًا، وتجهيزها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وجهاز الصدمات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير غرف الداخلي الخاصة بالدور الرابع المتضمنة جراحة العظام، والمخ والأعصاب، والنساء، والأنف والأذن، والرمد، وتخصيص عنابر للعزل بالدور الرابع.

وشملت التكلفة الإجمالية لتطوير عنابر القسم الداخلي بالدور الرابع 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه تكلفة تطوير رعاية القلب، كما تم تخصيص غرف للعزل بطاقة 6 أسرّه بالقسم الداخلي، وزيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي بقسم رعاية القلب، واستلام عدد 40 سرير رعاية حديثة.

كما تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لعناية القلب من 18 سريرًا إلى 35 سريرًا، ورفع كفاءة وتطوير القسم الداخلي للدور الرابع بطاقة استيعابية 94 سريرًا.

كما أعلن أنه فيما يتعلق بافتتاحات مستشفى الباطنة الجامعي، تم تطوير وحدة المناظير، بحيث أصبحت تحتوي على أربع غرف عمليات، مجهزة على أعلى مستوى، مرفق بها وحدة التعقيم وعدد 13 سرير إفاقة، وجهاز تخدير وجهاز (سي ارم) ويتم بالوحدة عمل مناظير الجهاز الهضمي، والقنوات المرارية، ومناظير الجهاز التنفسي، وعينات الكلى، ونخاع العظام، والسائل الشوكي، وسحب الارتشاح البللوري والبريتوني، بالإضافة لجلسات تنظيم إيقاع المخ.

كما تم تطوير العناية المركزة لتصبح 46 سريرًا بدلًا من 30 سريرًا، كما أن مستشفى الباطنة الجامعي مجهز بأحدث الأجهزة من أجهزه التنفس الصناعي، وجهاز الصدمات الكهربائية، وجهاز ايكو لأشعة القلب، وتم تخصيص غرفة للعزل بالرعاية المركزة، واستحداث العناية المركزة لقسم الأمراض الصدرية بسعة 9 أسرّة، بالإضافة إلى استحداث العناية المتوسطة لأمراض المخ والأعصاب بسعة ٨ أسرّة، وتستخدم في حقن الأدوية المذيبة للجلطات المخية، مما يسهم في إنقاذ وعلاج مرضى السكتة الدماغية، وكذلك استحداث العناية المتوسطة للأمراض المتوطنة بسعة 8 أسرّة، وتم استحداث وحدة علاج التصلب المتعدد بسعة 9 أسرّه، وهي خدمة جديدة تقدمها مستشفيات جامعة الفيوم لمرضى التصلب المتعدد، وجاري إنشاء العناية الوسيطة لقسم الباطنة العامة بواقع 10 أسرة، ليصبح عدد أسرّة العناية المركزة الحالي 65 سرير بدلًا من 30 سريرًا، بالإضافة ل 16 سرير رعاية متوسطة، مما يخفف العبء عن كاهل أهالي محافظة الفيوم.