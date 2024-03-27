ضبط معلم في الجيزة بتهمة التعدي على تلميذ وتلميذة داخل المدرسة

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة معلم مادة رياضيات متهم بالتعدي بالضرب على تلميذ وتلميذة والتسبب في إصابتهما داخل المدرسة بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.



تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغين من أولياء أمور طفلين "تلميذ 11 سنة مصاب بكدمة، تلميذة 10 سنوات بها سحجات" بتضررهما من "عبدالله" معلم مادة الرياضيات بمدرسة كائنة بدائرة القسم، لتعديه بالضرب على أبنائهما والتسبب في إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديب التلاميذ.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.