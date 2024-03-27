حبس سيدتين بتهمة حيازة أقراص مخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الاربعاء ، حبس سيدتين 4ايام علي ذمة التحقيقات في حيازة اقراص المخدرة بمنطقة السلام وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام سيدتين بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن من القبض على سيدتين لإحداهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة، 15 زجاجة مخدر مختلفة الأنواع .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.