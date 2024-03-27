استنفار بالغربية استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم مع الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، حيث وجه المحافظ بوقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة.

كما شدد على انتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات، خاصةً وقت الإفطار والعيد، لمواجهة أي حالات قد تطرأ والتعامل معها بكفاءة عالية.

وتشمل الاستعدادات أيضًا زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال، وتوفير جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولًا بأول.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين خلال هذه الفترة المباركة.

وتأتي هذه الاستعدادات حرصًا من محافظة الغربية على توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين خلال العشر الأواخر وعيد الفطر المبارك، وضمان سير كافة الخدمات الصحية بالشكل الأمثل.