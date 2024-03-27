محافظ أسوان يكلف بمواصلة فعاليات احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لليوم الثانى على التوالى بمواصلة تنظيم الفعاليات الخاصة بإحتفالية " المرأة من أجل مستقبل مستدام " ، والتى تقام فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وشهد اليوم تنظيم جلسة مناقشة عن الشمول المالى والتيسيرات التى تقدمها أحد البنوك الوطنية من خلال فتح حسابات توفير للسيدات وذلك وسط مشاركة للموظفات العاملات بالديوان العام .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن سلسلة الفعاليات التى يتم تنظيمها ضمن إحتفالية المرأة من أجل مستقبل مستدام تستهدف تعريف المرأة الأسوانية بالخدمات المتنوعة التى يتم توفيرها وتقديمها لها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .

وقال: “نعمل دوماً على تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمرأة الهادفة لتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى لها ، لما يعود بدوره بالخير على أسرتها بإعتبارها العمود الفقرى لكيان الأسرة لتوفير الحياة الكريمة لها” .

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