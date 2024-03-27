افتتاح فرع سبينيس الدقي وإقبال جماهيري من العملاء

الأربعاء 27/مارس/2024 - 04:22 م

من قلب محافظة الجيزة أعلنت شركة سبينيس ايجيبت عن افتتاح فرعها السادس والعشرين بشارع السد العالي بميدان فيني بمنطقة الدقي العريقة علي مساحة 800 متر مربع ويضم الفرع تشكيلة متنوعة في كافة الأقسام وخاصة الأقسام الغذائية حيث الجودة العالية التي تشتهر بها مثل اللحوم والبقالة ومنتجات الألبان والمخبوزات الطازجة والفاكهة والخضروات وأيضا الأقسام االغير غذائية مثل الأدوات المنزلية ومنتجات الصحة والجمال ومنتجات التنظيف.







هذا النموذج تمتلك فيه سبينيس خبرة كبيرة بحكم تمرسها في قطاعي الهايبر ماركت والسوبر ماركت وتعتبر هذه التجربة من أكثر العناصر التي لاقت اعجاب زوار الفرع الذين أكدوا علي أنه كثير ما طالبوا بافتتاح فروع لسبينس لما تقدمه من مزايا متعددة تنفرد بها.

ومنها ما تقدمه سبينيس من عروض شبه دائمة علي حزم مختلفة من قوائم السلع والمنتجات وما تتميز به من مستوي راقي في تقديم خدماتها مع الاحتفاظ بتميز اسعارها ومناسبتها لمستويات الجودة وتنوع البدائل المتاحة لتلبية احتياجات العملاء وايضًا قدرة سبينيس علي توفير حزمة كبيرة من المنتجات الرئيسية بأسعار مخفضة عبر انتاجها بمعرفتها وتحت علاماتها التجارية مما يخفض في التكاليف بنسب قد تصل في بعض المنتجات الي 30% وهو ما يتم ترجمته في صورة خفض اسعار هذه المنتجات بنسب موازية عن مثيلاتها المطروحة في السوق.



وتبلغ التكاليف الاستثمارية للفرع حوالي 60 مليون جنية ويوفر أكثر من 70 فرصة عمل فعلية مباشرة بالإضافة للفرص غير المباشرة كما أنها تقدم خدمات تجارة التجزئة (اون لاين) من خلال هذا الفرع عبر التعامل من خلال منصة البيع اونلاين الخاصة بسبينيس www.spinneys-egypt.com لكافة المناطق المحيطة مثل العجوزة ومنطقة الكورنيش ومنطقة جامعة القاهرة وكافة المناطق المحيطة فهو يضمن توسيع قاعدة الانطلاق لتنفيذ طلباتهم بطريقة تتميز بالسرعة والكفاءة.



والجدير بالذكر ان هذا الافتتاح يعد ثاني افتتحات سبينيس لهذا العام بعد ان افتتحت فرع جديد بمنطقة 6 اكتوبر الاسبوع الماضي وسط اقبال جماهيري كبير من اهالي المنطقة، ومن المقرر افتتاح خمس فروع اخرى قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو ليصل اجمالي عدد فروع سبينيس الى 31 فرعا منتشرة في 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

