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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان: ضخ 3 آلاف طن سكر وتوفير اللحوم السودانية بالمنافذ

صح 3 ألاف طن سكر
صح 3 ألاف طن سكر بالجمعيات المصرية بأسوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وجود تنسيق مستمر مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب مواطني المحافظة من كافة السلع الإستهلاكية، وأثمر ذلك عن توفير 950 طن من السكر تم إستلامها من مصنعى سكر كوم أمبو وإدفو من أصل 3 آلاف طن تم تخصيصها للمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة إرتفاع الأسعار.

ولفت إلى أنه تم تكليف مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوزيع هذه الكميات بمعارض " أهلاً رمضان "، وبعض السلاسل والسوبر ماركت بسعر 27 جنيه للكيلو من إجمالى الحصة المخصصة للمحافظة، وجار إستلام باقى الكميات تباعاً.

فيما أوضح المهندس خالد أبو القاسم أنه بناء على تعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان تم خلال شهر رمضان الحالى توفير كميات من اللحوم السودانية بواقع 60 عجل، مشيراً إلى أنه تم توزيع وتوفير هذه اللحوم بسعر 250 جنيه للكيلو عن طريق منافذ الشركة المصرية.

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3 ألاف طن سكر وزير التموين اللحوم السودانية أخبار محافظة أسوان