كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ تحصد المركز الاول بمسابقة Hack to Business

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز فريق كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة بالمركز الاول على مستوي أكثر من ٧٥ فريق من مختلف الجامعات المصرية في مسابقة Hack to Business، والذى نظمته مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن فريق كلية الذكاء الاصطناعي شارك في المسابقة بمشروع AI Smart Assistant والذي يهدف الي تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في قطاع المتاحف والآثار، مقدمأ التهنئة للفريق المشارك على هذا الانجاز الكبير والتمثيل المشرف للجامعة متمنياً للطلبة خالص التمنيات بالتوفيق، مشيراً الي ان المشروع هو الأول من نوعه في مجال المتاحف الذكية، ويهدف لربط الإمكانيات التكنولوجية بقطاع السياحة والأثار بمصر، مشيراً الي ان المشروع جاء تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبوها على مدى سنوات الدراسة بالكلية، مضيفًا أن الجامعة تحرص على تخريج كوادر طلابية قادرة على الإبداع والابتكار طبقًا لحاجة سوق العمل، وذلك بغية تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة فريق كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة فى هذه المسابقة تأتى فى إطار دور الجامعة فى دعم التحول الرقمى والسعى إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

من جانبه أشار الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، الى حرص إدارة الجامعة على رعاية وتشجيع أبنائها الطلبة للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وأن الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب من خلال عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم بما يسهم فى الفوز وحصد المراكز الأولى.

وضم فريق كلية الذكاء الاصنطاعي بجامعة كفر الشيخ المشارك فى المسابقة كل من الطالب يوسف طلعت شرابي، والطالبة منى القطان، والطالبة روان الهادي، والطالب محمد يحيى عوضين، والطالب عمر علي جمعه، ومشرف الفريق الدكتور على صيام.