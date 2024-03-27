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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هزيمة الفراعنة تلقى بظلالها على التنصيف العالمى للمنتخبات

منتخب مصر
منتخب مصر
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بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها المنتخب الوطنى، امس الثلاثاء، أمام نظيره الكرواتى، بأربعة اهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى كأس عاصمة مصر، شهد التصنيف العالمى للمنتخبات هبوط الفراعنة.
بهذه الهزيمة فقد المنتخب الوطني عدد من النقاط فى رصيده في تصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره "فيفا" شهريًا، والذى شهد هبوطه 3 مراكز.

وأصبح رصيد المنتخب الوطني حاليًا 1500.38 نقطة وذلك بعد فقده 18.53 نقطة في تصنيف المنتخبات، ليحتل بها المركز الـ 36 عالمياً.
وكان المنتخب الوطنى يمتلك 1518.91 نقطة قبل مباراة كرواتيا، بعد فوزه على نيوزيلندا.


 

المنتخب الوطني كرواتى نهائي كاس عاصمة مصر هبوط الفراعنة فيفا