القومى للمرأة بأسوان يواصل فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإعداد وتوزيع الوجبات الغذائية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لمواصلة فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات مبادرة " مطبخ المصرية " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تجهيز وإعداد 400 وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر والأهالى بقرى مركزى إدفو ونصر النوبة .

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن مبادرة " مطبخ المصرية" هى مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموى مستدام تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب.

ولفتت إلى أن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقت تدريباً متخصصاً على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة ، فضلاً عن طرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ .

IMG-20240327-WA0015

IMG-20240327-WA0014