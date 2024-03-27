تكريم مدير وأعضاء المكتب الفني للتحقيقات بهيئة النيابة الإدارية بحضور المستشار حافظ عباس

كرم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بتكريم مدير وأعضاء "المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات"؛ وجاء ذلك في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت 100%.

وفي كلمته، حرص المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة؛ لدعمه المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز.

وحثَّ الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته أهمية المحافظة على هذا الإنجاز غير المسبوق الذى تم تحقيقه بالعمل الدؤوب والمتميز لكافة الأعضاء، كما قام بإهداء درع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة.

وفي كلمته وجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لكافة السيدات والسادة مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الانجاز غير المسبوق، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.

وعقب ذلك قام رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بتكريم المستشار الدكتور عبد الله قنديل -ط، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم تكريم السيدات والسادة المستشارين أعضاء المكتب:

المستشار محمد محمد حامد عبد الله – نائب رئيس الهيئة.

المستشار، محمد خليل الشناوي – نائب رئيس الهيئة.

المستشار ، محمد عبد الهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة.

المستشار، هشام أحمد عبد الرازق - نائب رئيس الهيئة.

المستشار، عبد الحكيم محمد عبد الحكيم - نائب رئيس الهيئة.

المستشار، أحمد محمد على الطباخ - نائب رئيس الهيئة.

المستشار الدكتور، أحمد طه إبراهيم حسن الشعار - نائب رئيس الهيئة.

المستشارة، إيناس محمد عبد الكريم علي - نائب رئيس الهيئة.

المستشار، عثمان عفان عثمان إسماعيل – نائب رئيس الهيئة.

المستشار، محمود أحمد إبراهيم أحمد – الوكيل العام الأول.

المستشار الدكتور، خالد أبو الوفا محمد محمود – الوكيل العام الأول.

المستشارة، كاريمان محمد ماهر أبو العينين - الوكيل العام الأول.

المستشارة، مريم عبد الرحمن محمود مصطفى– الوكيل العام الأول.

المستشار، أحمد محمد عبد الحفيظ حسن - الوكيل العام الأول.

المستشار، حسام فاروق محمد الدسوقي - الوكيل العام.

المستشارة، أميرة أحمد عبد التواب موسى - الوكيل العام.

المستشار، وائل عزت توفيق عبد العال – الوكيل العام.

المستشار، محمد بخيت عبده بخيت – الوكيل العام.

المستشار، عمر رياض طه عبد المقصود – الوكيل العام.

المستشار، أحمد عبد السلام إبراهيم السيد - الوكيل العام.

المستشار، طارق محمد محمد عيد – الوكيل العام.

المستشار، إسلام رمزي السيد محمد – الوكيل العام.

المستشارة، رشا على حسن طلب - الوكيل العام.