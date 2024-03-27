محافظة أسوان تُكثف جهودها لإزالة التعديات ورفع الإشغالات ومتابعة معارض "أهلا رمضان"

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان حملاتها المكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات ومتابعة انتظام توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بمعارض "أهلاً رمضان" بأسعار مخفضة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة حالة تعدى فورية لمبانى من الطوب الأبيض بمساحة 50 م2 بنطاق حى غرب بمنطقه البركه شارع البصالى، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بإزالة 3 حالات تعدى فورية فى المهد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 600 م2.

قامت الوحدة المحلية بشن حملة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب بشوارع أبطال التحرير وكورنيش النيل وميدان المحطة، وأسفرت الحملة عن رفع 72 حالة إشغال، وتم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص والتمهيد لعمل شدة خشبية وذلك بمنطقه العنانى، وتم التحفظ على معدات البناء.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالمرور على معرض "أهلاً رمضان" حيث تم التأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتعمل المعارض بشكل منظم على مدار اليوم لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتهدف تلك الحملات لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتطبيق القانون وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

تُؤكد محافظة أسوان على استمرارها فى هذه الحملات للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة وخدمة المواطنين.

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