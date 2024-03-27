أعاد الحقيبة للسائحة ورفض المكافأة.. أهالي أسوان يناشدون المحافظ تكريم الريس أبو حجر

ناشد أهالي أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكريم الريس "أبو حجر" صاحب حنطور بمدينة إدفو لأمانته ورفضه مكافأة مالية قدرها 1000 دولار لإعادته حقيبة بها متعلقات سائحة إنجليزية ولأنه كان سببا في أن تذكر محافظة أسوان في الصحف الإنجليزية بأنها مصدر للأمانة.

وطالب وليد عدنان مرشد سياحي تكريم الريس أبو حجر لرفضه المكافأة على أمانته بعزة نفس وامتنان على الرغم من الظروف الحالية التي يعانيها الجميع من ارتفاع الأسعار وأن ما ذكر من مفقودات ربما ليس بقليل لتحقيق غاية، ومع ذلك الأمانة كسرت عين الشيطان، لافتا إلي أنه بموقفه هذا يعد قدوة لأبنائنا وضرب مثلا عظيما في الأمانة وعزة النفس يحكي عنها عالميا .

وأضاف، ان السائحة فوجئت برفض الريس أبو حجر استلام المكافأة وقدرها 1000 دولار تقديرا لأمانته وأنها لم تشاهد في حياتها مثل أمانته وعزة نفسه ووعدته بأن تحكي عن أمانته في بلدها وتعرض موقفه الأمين علي الصحف الإنجليزية كونها سيدة أعمال، موضحا أن جريدة إنجليزية كتبت عن الموقف قائلة “إن كنت تبحث عن أمانة انسان أذهب إلي مصر وقم بزيارة أهل أسوان”.

وأشار إلي أنها وعدت ابو حجر بزيارة مصر مرة أخرى خصيصا لمقابلته في الزيارة القادمة، موضحاً أنها بالفعل أوفت بوعدها وحضرت وزارته في مدينة إدفو ووعدته في هذه الزيارة بأنها ستقوم بإنشاء مشروع سياحي يديره الريس ابو حجر لأمانته وأنها لن تستأمن أحدا غيره يشاركها في إدارة مشروعها.

وقال محمد نصير مدرس من أهالي أسوان، أن الريس ابو حجر من أفضل الشخصيات التي تتعامل معها ويجب تكريمه لأنه مثال ووجهة مشرفه لأهل اسوان واهل ادفو بالأخص .

وقال الحاج حمدنالله حجازي مشيدا بأمانه الريس ابو حجر أنها هكذا أخلاق الإسلام وأبناء مصر الطيبة، لافتا إلي أنه بموقفه رفع راس أهالي أسوان ولابد من تكريمه جزاءا علي أمانته.

وقال محمد فوزي مهندس أن أمثلة ابو حجر هي من تستحق التقدير والتكريم، مشيراً إلى أن ابو حجر أدي الأمانة الي أهلها ويناشد محافظ أسوان بتكريمه .

وأشاد علي سعيد أخصائي مساحة طرق بأسوان بأمانه الريس ابو حجر قائلا أمانه الاسلام التي ضاعت بين الفاسدين ، مناشدا المحافظ بتكريمه ومكافاته علي أمانته ورفضه مكافأة مالية 1000 دولار ليس بالأمر السهل في هذه الظروف المحيطة فإنه يستحق هذا التكريم عن جدارة .

يشار إلى أن الريس ابو الحسن وشهرته أبو حجر صاحب حنطور بمدينة ادفو التابعة لمحافظة أسوان كان قد عثر على حقيبة كتف ( كروس) بها مبلغ مالي يقدر ب 2500 دولار وبها هاتف محمول يقدر بحوالي (80 الف جنيه) وأسورة من الذهب وأنه أخبر المرشد السياحي بأنه وجد حقيبة السائحة وبها جميع متعلقاتها.

وعندما انهي المرشد السياحي ومجموعته الزيارة كان في انتظارهم لإعادة الحقيبة للسائحة، وعند حضورها كانت سعيدة لحصولها علي متعلقاتها ولم ينقصها شيء خاصة اسورة والدها والتي أكدت أنها لا تقدر بثمن حيث أهداها لها والدها الذي توفي أثناء تبرعه بكليته لها وأنها الابنة المقربة له جدا من دون اخواتها واكدت أن تلك الأسورة رابط بينها وبينه لذا لم تفارق يدها بالمرة .

وعرضت السائحة علي الريس ابو حجر مكافأة مالية قدرها 1000 دولار ولكنها فوجئت برفضه أخذ مكافأة علي أمانته فوعدته بزيارة أسوان مرة أخرى ومقابلته وبالفعل زارت أسوان مرة أخرى قابلت الريس أبو حجر لتوفي بوعدها له .