راح القسم برجليه.. ضبط محامي هارب من 10 سنوات سجن بالطالبية

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على محامٍ مطلوب للتنفيذ في حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات، بعد أن تورط في قضية تزوير، وذلك إثر تقديمه بلاغاً للشرطة يتهم فيه شخصين بسرقة مكتبه.

تلقي الرائد أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغاً من المحامي "محمد س" يتهم فيه شخصين بسرقة مبالغ مالية من مكتبه.

وبعد إجراءات المحضر وفحص بطاقة المبلغ، تبين أن المحامي هو نفسه مطلوب للتنفيذ في حكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية تزوير.

وعندما تم مواجهته بالأحكام الصادرة ضده، اعترف بصحتها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في الواقعة.