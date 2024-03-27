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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 17 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الأقليمى

الحادث
الحادث
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لقى  6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين فى حادث تصادم مروع بين عدة سيارات على الطريق الأقليمى، اليوم الأربعاء، وانتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث .

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث  تصادم عدة سيارات ملاكي مع سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي فى الاتجاه القادم من العاصمة اتجاه حلوان بعد نزلة السخنة، ووجود وفيات ومصابين  وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الى  موقع الحادث.

وتقوم سيارات الاسعاف بنقل الجثامين والمصابين الى المستشفيات ، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة .

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مصرع 6 أشخاص حادث تصادم الطريق الإقليمي