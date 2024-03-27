مصرع وإصابة 17 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الأقليمى

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين فى حادث تصادم مروع بين عدة سيارات على الطريق الأقليمى، اليوم الأربعاء، وانتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث .

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات ملاكي مع سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي فى الاتجاه القادم من العاصمة اتجاه حلوان بعد نزلة السخنة، ووجود وفيات ومصابين وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الى موقع الحادث.

وتقوم سيارات الاسعاف بنقل الجثامين والمصابين الى المستشفيات ، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة .

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