السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ يترأس حملة تموينية لضبط الأسواق

تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، نتائج الحملة التموينية المكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابر بمدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، وذلك لمراقبة الأسعار، ومنع إستغلال المواطنين، وضبط المخالفات التموينية، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، لافتًا أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن تحرير 45 محضرًا تموينيًا مابين محاضر نقص وزن فى بعض السلع الغذائية، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر عدم إلتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية، ومحاضر عدم نظافة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الحكومة تولى إهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية المكبرة على مدار الأسبوع، وتكثيف الرقابة على الأسعار والتأكد من إلتزام التجار بالقوانين والاشتراطات الصحية، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى تلقى شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، منوهًا أن المحافظة ستواصل جهودها لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، ولن تتهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية عبر الخط الساخن 114.

IMG-20240327-WA0095

IMG-20240327-WA0086

IMG-20240327-WA0088

IMG-20240327-WA0087