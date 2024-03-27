هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 48.9 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 1.901 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.87%، ليغلق عند مستوى 28,224.37 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.71%، ليغلق عند مستوى 6,516.15 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 2.93%، ليغلق عند مستوى 9,260.84 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 2.88%، ليغلق عند مستوى 5,646.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 3.12% ليغلق عند 34,320.35 نقطة، كما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.89%، ليغلق عند مستوى 12,027 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 277.5 مليون جنيه، 96.3 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 277.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 679.1 مليون سهم، من خلال 97 ألف صفقة منفذة.