الحكومة الليبية تبدأ في صرف تعويضات لأصحاب المنازل المتضررة جراء الإعصار دانيال

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي بدء إزالة العمارات والمنازل المتضررة جراء الإعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة في سبتمبر 2013 وتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وقالت الحكومة في بيان نشره تليفزيون الوسط الليبي، إن الحكومة ستبدأ في صرف تعويضات لأصحاب بعض العمارات التي تشكل خطرًا عليهم في مدينة درنة، بقيمة إيجار سكني لفترة محددة تتراوح بين 6 و10 أشهر، على أن يجرى لاحقًا تسليمهم شققًا سكنية جديدة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية شملت أحياء متضررة في مدينة درنة، أجراها رئيس الحكومة أسامة حماد الذي وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين من العاصفة.

