لجنة استئناف الاتحاد الإسبانى ترد على برشلونة بشأن عقوبة تشافى

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الاستئناف الذى تقدم به نادى برشلونة بشأن عقوبة إيقاف تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا.

وتعرض تشافى للطرد المباشر فى مواجهة اتلتيكو مدريد من حكم المباراة، ضمن منافسات الجولة الماضية من مسابقة الليجا، لتقرر لجنة المسابقات إيقافه لمدة مباراتين.

وعلى إثر هذا القرار تقدم برشلونة باستئناف من أجل إلغاء أو تخفيف عقوبة تشافي، وذلك بعدما وجدا ثغرة في تقرير خوسيه ماريا سانشيز حكم المباراة.

واعلنت لجنة الاستئناف اليوم الأربعاء بالاتحاد الإسبانى، رفض الاستئناف الذي تقدم به برشلونة.

وبالتالى لن يتواجد تشافي على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراة لاس بالماس، يوم السبت المقبل، وفي الجولة التالية أمام قادش.

وسوف يعود تشافي لدكة بدلاء برشلونة بداية من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وذلك فى قلعة "سانتياجو برنابيو"، يوم 21 أبريل المقبل.

