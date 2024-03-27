استقرار سعر الذهب في مصر مدعوما بالارتفاع التدريجي للدولار

رغم تراجع سعر الذهب المحلي يوم أمس الثلاثاء، إلا أنه يشهد دعم خلال الفترة الحالية من عودة سعر صرف الدولار في البنوك إلى الارتفاع بشكل تدريجي، بالإضافة إلى استمرار سعر أونصة الذهب العالمي في التداول بالقرب من مستويات قياسية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3120 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوي، بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 3115 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3130 جنيه للجرام.

واستطاع سعر الذهب المحلي أن يغلق تداولات الأمس فوق المستوى 3100 جنيه للجرام واليوم استكمل التحرك فوق هذا المستوى، الأمر الذي يدل على الدعم الذي حصل عليه سعر الذهب المحلي خلال آخر جلستي تداول.

يذكر أن الذهب قد سجل اعلى مستوى يوم أمس عند 3150 جنيه للجرام.

والدعم الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي من الارتفاع التدريجي الذي يشهده سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، والذي وصل متوسطه اليوم عند 47.80 جنيه لكل دولار، وقد أثر هذا بشكل إيجابي على سعر الذهب الذي يتم تسعيره حالياً بسعر صرف الدولار في البنوك.

من جهة أخرى، يجد الذهب المحلي الدعم من تداول سعر أونصة الذهب العالمي بالقرب من مستويات قياسية، الأمر الذي يزيد من عوامل دعم أسعار الذهب في مصر.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة تشهد عودة الطلب المحلي إلى التزايد على الذهب مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظراً لأن الذهب يسعر حالياً على سعر صرف دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي في البنوك.

ولكن يجب الإشارة إلى أن التحركات الأخيرة في سعر الذهب كانت معتدلة بشكل كبير ما يعكس الاستقرار في سوق الذهب وذلك منذ تزايد عمليات التمويل الدولار لمصر خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي زاد من استقرار الأوضاع في السوق المحلي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء ولكن يواجه ضغط سلبي من تماسك مستويات الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع الأمر الذي من شأنه أن يضعف من فرص صعود أسعار الذهب، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن التضخم الأمريكي إلى جانب تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي.

ويستمر سعر الذهب المحلي في تثبيت أقدامه والتماسك خلال اليومين الماضيين بعد أن وجد دعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يدعم تسعير الذهب الذي يعتمد حالياً على تسعير البنوك، بالإضافة إلى الدعم الذي يحصل عليه من سعر أونصة الذهب العالمي التي تتداول بالقرب من مستويات قياسية.

وبعد أن لامس سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس المستوى 2200 دولار للأونصة تراجعت يوم أمس قبل الاغلاق واستمرت في التذبذب خلال تداولات اليوم فوق المستوى 2175 دولار قبل أن ينطلق السعر للارتفاع من جديد ويسجل أعلى مستوى عند 2194 دولار للأونصة.

والآن يواجه سعر الذهب منطقة مقاومة بين 2195 – 2200 دولار للأونصة وإذا استطاع اختراقها لأعلى يستهدف الوصول إلى قمته السعرية عند 2222 دولار للأونصة، ولكن يجب الإشارة إلى أن هناك بعض الضعف في زخم الصعود قد يحد من قوة ارتفاع سعر الذهب.

أما عن السعر المحلي:

يعمل الذهب المحلي حالياً على تكوين قاعدة سعرية حول المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 ليسجل أعلى مستوى له يوم أمس عند 3150 جنيه للجرام ولكنه فشل من جديد في اختراق هذا المستوى الذي يعد المقاومة الحالية أمام السعر.

ولكن استطاع سعر الذهب أن يغلق تداولات الأمس فوق المستوى 3100 جنيه للجرام، الأمر الذي قد يوفر زخم للسعر لاختراق مستوى المقاومة وتحقيق المستهدفات عند 3200 جنيه للجرام ثم المستوى 3300 جنيه للجرام.