الخارجية اللبنانية: أرسلنا 22 شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن منذ بدء الاعتداءات

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أنهم أرسلوا 22 شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر الماضي، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، أن الشكاوى التي تم تقديمها لمجلس الأمن توثق خروقات إسرائيل للقرار 1701 وتحث أعضاء المجلس على إدانة الاعتداءات، مطالبين مجلس الأمن بوقف انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية ومنع نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.

وتابعت وزارة الخارجية اللبنانية، أنهم طرحوا على مجلس الأمن خارطة طريق وتصورا لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني .