رحيل راهب شيخ من دير البراموس

رحل الراهب القمص غبريال البراموسي من رهبان دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، عن عمر ناهز ٨٠ سنة، بعد أن قضى في الرهبنة ما يزيد عن ٤٤ سنة.

ولد الراحل يوم ١٠ مايو ١٩٤٤ في القاهرة، وترهب بدير البراموس في يناير ١٩٨٠، ونال درجة القسيسية في شهر نوفمبر من العام ذاته، والقمصية في يوليو ٢٠٠٠.

وترأس الأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون ، صلوات تجنيز الراهب الشيخ في ديره، و بحضور الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا وسويسرا الفرنسية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء للأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، ولمجمع رهبان الدير، في رحيل الراهب القمص غبريال البراموسي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولكل محبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.