بعروض الأنفوشي الموسيقية.. ثقافة البحيرة تواصل احتفالات ليالي رمضان

شهدت مكتبة مصر العامة بدمنهور أمس فعاليات الليلة السابعة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الأربعاء تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "العصبية والاندفاعية" ألقتها د. روحية داوود أخصائي واستشاري نفسي وتربوي، تحدثت بها عن كيفية إدارة النفس والتعامل مع الانسان العصبي وكيفية ربط النفس وتدريبها على عدم الاندفاع، وأشارت إلى الثبات الانفعالي وكيفية الوصول لهذه المرحلة، أعقب ذلك ورشة رسم وتلوين، ورسم على الوجه.

وفى مقهى توفيق الحكيم وضمن برنامج العودة إلى الجذور بمكتبة مصر العامة بدمنهور، عقدت ندوة للاحتفاء بالشاعر عبد المنعم كامل بمشاركة الشاعر محمد هلال ريان، وبحضور محبيه، ودار اللقاء حول مسيرته الأدبية والنقدية ومشاركته بالفعاليات الثقافية بثقافة البحيرة واقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ونادي أدب كفر الدوار، كما تحدث الشاعر محمد هلال عن أعمال "كامل" الأدبية ومشروعه الأدبي، وعن سيرته الذاتية بدءا من حصوله على ليسانس التاريخ بكلية التربية جامعة الإسكندرية 1977.

وتناول إصداراته الشعرية ومنها ديوان أسئلة السفر الهيئة المصرية العامة للكتاب 2003 ، ديوان وعد سارية في مداري 2013 بدار بلنسية بالقاهرة وديوان أوراق البراري 2021 دار ليفانت بالإسكندرية.

وذكر "هلال" أن الشاعر عبد المنعم كامل حصل على جوائز عدة منها الجائزة الأولى من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004 وجائزة النقاد الأولى، المؤتمر الأدبي، إقليم غرب ووسط الدلتا، الإسكندرية 2007 وجائزة النشر الأولى، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة 2018، ونشرت له قصائد فى مجلة الآداب البيروتية، والموقف الأدبي السورية، والأقلام العراقية، والمجلة العربية بالمملكة العربية السعودية، والتراث الإماراتية، وإبداع المصرية.

وتحدث الشاعر عبد المنعم كامل معبرا عن سعادته وامتنانه لهذا اللقاء والاحتفاء به فى ليلة لن ينساها.

واختتمت الليلة بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والدينية منها "أهلا رمضان، وحوى يا وحوى، تحيا مصر".

وأقيمت الفعاليات بحضور كمال غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، محمد البسيوني مدير فرع ثقافة بالبحيرة، أحمد هواش مدير مكتبة مصر العامة.

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، ضمن برنامج حافل أطلقته قصور الثقافة هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.

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