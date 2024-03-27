بعد الصدارة الأفريقية.. اتحاد الطائرة يجتمع بالأجهزة الفنية لمناقشة خطة إعداد المنتخبات

كشف المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن نتائج المنتخبات الوطنية المميزة في عهد مجلسه لم تأتي صدفة ولكنها نتيجة تخطيط سليم والاستعانة بمدربين مميزين وتوفير برامج إعداد مكثفة للمنتخبات الوطنية بالإضافة لانتظام المسابقات المحلية والعمل بجد لإعادة الكرة الطائرة للعالمية بعدما تصدرت التصنيف القارئ.

وأكد المهندس ياسر قمر، أن ما حققته المنتخبات المصرية في دورة الألعاب الأفريقية يعد فخر كبير ويوضح مدى نجاح منظومة الكرة الطائرة المصرية.

تابع قمر أن المنتخبات المصرية عادت إلى منصات التتويج الإفريقية من جديد بعد غياب طويل وهو

ما يؤكد أن مجلس إدارة الاتحاد يسير في الطريق الصحيح.

وكشف رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة يعقد اجتماعا هاماً خلال اليومين المقبلين مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لمناقشتهم في خطة الإعداد للمرحلة المقبلة

وتوج منتخبا رجال وسيدات الطائرة بالميدالية الذهبية، وكذلك منتخب سيدات الطائرة الشاطئية

ونجح منتخب الرجال في التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية على حساب كينيا، وكذلك منتخب السيدات على حساب تونس، فضلًا عن تتويج منتخب سيدات الشاطئية بالميدالية ذاتها على حساب موزمبيق.

وحرص المهندس ياسر قمر على تهنئة المنتخبات الوطنية بعد الإنجازات الكبيرة التي حققوها في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في أكرا بغانا مؤخرًا