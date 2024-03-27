وزيرة خارجية كوسوفو: نطالب بوقف فوري للحرب في غزة وتوفير سبل الحماية للمدنيين

أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين في جمهورية كوسوفو دونيكا جيرفالا شوارت، تعاطف الشعب الكوسوفي مع قضايا منطقة الشرق الأوسط، والمطالبة بوقف فوري للحرب في قطاع غزة وتوفير كافة سبل الحماية للمدنيين.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء بمندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في (نيويورك) السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، وذلك بمقر وفد سلطنة عمان الدائم.

وأشادت دونيكا جيرفالا شوارت - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء العمانية - بمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان وسياستها الخارجية، واصفة إياها بأنها واحة أمن واستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن الجهود التي تبذلها لنشر وتعزيز الأمن والسلام والتعايش في المنطقة باتت تحظى بتقدير خاص من قبل المجتمع الدولي.

كما دعت إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين العماني والكوسوفي في شتى المجالات لا سيما المجال الاستثماري والتعليم والسياحة، مضيفة أن كوسوفو ترحب بالطلبة والزوار العمانيين الراغبين في الدراسة بجامعاتها والاطلاع على معالمها السياحية.