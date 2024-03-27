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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 4 عاطلين لقيامهم بسرقة المحلات والمتاجر بالمعادي والموسكي وعين شمس

بعض المتهمين
بعض المتهمين
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 4 عاطلين لقيامهم بسرقة المحلات والمتاجر بالمعادى والموسكى وعين شمس.

وتعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهما بسرقة (٤ ساعات إلكترونية - جهازى "مينى ماك ، آى باد" - ٣ هواتف محمولة - سماعة أذن) بأسلوب المغافلة من داخل أحد المحال بدائرة القسم .

كما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بسرقة حقيبة من أحد المواطنين بداخلها (مبلغ مالى – 5 شيكات بنكية)، وبحوزته الحقيبة وبداخلها المسروقات.

ونجحت اجهزة الأمن فى ضبط (عامل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر الكالون باستخدام "مفك" وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط 4 عاطلين بسرقة المحلات والمتاجر بالمعادى والموسكى وعين شمس