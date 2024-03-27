اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج وسموحة مع الزمالك في قبل نهائي دوري سيدات الطائرة

يقام اليوم الأربعاء أول جولات بلاى أوف الدور قبل النهائى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024، حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج في الساعة 9 مساء والزمالك مع سموحة في الساعة 11 مساء.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية غدا الخميس، وفى حالة اللجوء لمباراة فاصلة ستقام السبت المقبل، حيث يؤهل نظام البلاى اوف الفائز بمجموع مواجهتين إلى النهائى.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على صرف مكافأة إجادة لمنتخبى الرجال والسيدات بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية فى غانا فى المنافسة التى اختتمت مؤخرا، بجانب مكافأة سيدات الشاطئية التى أعلنها الاتحاد من قبل.

وتُوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على كينيا في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

فيما حقق منتخب مصر للسيدات ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 3/0.