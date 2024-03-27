اليوم العالمي للمسرح| الإحصاء: عدد المسارح العامة بلغ 41 عاما 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بياناً، لليوم العالمي للمسرح حيث تم تحديد اليوم العالمي للمسرح من قبل الهيئة الدولية للمسرح وتم الاحتفال به لأول مرة يوم 27 مارس عام 1962 وهو تاريخ إطلاق موسم "مسرح الأمم" في باريس.

ومنذ ذلك الحين وفي هذا التاريخ من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح على نطاق واسع تجسيداً لشغف الإنسان في التعبير عن مشاعره وأفكاره عبر الفن المسرحي ويستعد العالم لها عبر إقامة الأنشطة والفعاليات الفنية التي تعبر عن ما قدمته خشبة المسرح في إثراء الفن والإبداع لدى البشرية على مدار العصور.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ عــدد المسـارح 41 مـسرحاً، وبلـغ متوسط عدد المشاهدين 512 ألف مشاهد وبـلغ متوسط اجمالي إيرادات دور المسارح العامــة 44 مليون جنيه عام 2022.

وبلغ عدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية 75 فرقــة، بينما بلـغ عدد العروض التي قـدمتها الفــرق المسرحية الوطنية 2442عرضاً وبلغ عدد المشاهديـن للفرق المسرحية 375 ألف مشاهد عــام 2022.

كما بلغ عدد الفــرق الأجنبية 48 فرقة عام 2022، بينما بلغ عــدد العروض المقدمة 128 عرضا.