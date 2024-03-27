قوات الاحتلال تحرق 10 منازل وبنايات سكنية في محيط مجمع الشفاء

نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن وسائل إعلام فلسطيني، القول إن قوات الاحتلال أحرقت 10 منازل وبنايات سكنية في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة، اليوم الأربعاء.

وتابعت وسائل إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز نحو 160 مريضا و25 من الطاقم الطبي في مجمع الشفاء.

كما تستهدف طائرات الاحتلال 3 بنايات سكنية تضم نحو 100 شقة وتدمرها بالكامل في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.