الحبس سنة مع الشغل لمتهم أصاب جاره بعاهة مستديمة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس سنة مع الشغل لمتهم أحدث عاهة مستديمة لشاب بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “محمد. ف . ج” أصاب المجني عليه بسبب خلافات الجيرة بينهما توجه إليه لمعاتبته فتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة وقام الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض باستخدام عصى شوم.

وقام المتهم بإصابة المجني عليه بعاهة مستديمة في الوجه استلزام خياطة ١٠ غرز أسفل الفك الأيمن.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.