أسماء المكرمين في يوم الطبيب المصري الـ46 بجنوب سيناء

تقدم مجلس نقابة أطباء جنوب سيناء، بقيادة الدكتور محمد وائل عبد الرحمن، نقيب الأطباء بالمحافظة، بخالص التهنئة للأطباء الذين جرى اختيارهم كأطباء مثاليين عن نقابة جنوب سيناء عن عام 2024، والذين سيجرى تكريمهم في يوم الطبيب السادس والأربعين يوم السبت الموافق 20 أبريل المقبل بدار الحكمة (نقابة أطباء مصر بالقاهرة).

وحصلت “البوابة نيوز” على قائمة الأطباء المثاليين عن نقابة جنوب سيناء وهم:

الدكتور إيهاب صلاح الدين منصور، نائب مدير الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي (طبيب مثالي فوق 15 سنة قيد).

الدكتورة ولاء حسن أحمد علي، خصائية طب الأطفال (طبيب مثالي تحت 15 سنة قيد).

الدكتورة إيمان محمد فراج عويس، أخصائية طب وجراحة العيون (الطبيبة الأم المثالية).

ويشار إلى أن نقابة أطباء مصر تقيم احتفالية يوم الطبيب المصري، فى 18 مارس من كل عام وذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبو زعبل فى 18 مارس عام 1827

ويتضمن يوم الاحتفال تكريم الأطباء والطبيبات من خلال عدة محاور، منها: الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن، وكذلك سيجرى تكريم أسماء عدد من الشهداء من الأطباء، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين مازالوا يثروا العمل النقابي، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة.