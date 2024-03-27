وفاة ثانية بسبب تسمم غذائي في مطعم تايواني

في تطور مأساوي، توفي رجل في منتصف الستينيات من عمره، ليصبح ثاني ضحية لتفشٍّ محتمل للتسمم الغذائي في أحد فروع مطعم "بولام كوبيتيام" الماليزي في تايبيه.

وأدى تفشي التسمم الغذائي إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل، بعد تناولهم العشاء في المطعم النباتي في 19 مارس.

وتوفي الرجل صباح اليوم الأربعاء في مستشفى "شين كونج وو هو-سون" التذكاري، بسبب فشل كثير من الأعضاء، بعد فشل جهود إفاقته.

وأشارت وزارة الصحة في تايبيه إلى أن 8 أشخاص على الأقل من زبائن المطعم طلبوا رعاية طبية الأسبوع الماضي، بعد ظهور أعراض مثل الغثيان وآلام البطن والإسهال.

وتوفي اثنان من الأشخاص الثمانية، من بينهم الرجل الذي فارق الحياة اليوم، والآخر كان رجلاً في أواخر الثلاثينات من عمره، زار المطعم في 22 مارس، وتوفي بعد ذلك بيومين.

وأمر عمدة تايبيه، تشيانغ وان-آن، اليوم، بإغلاق جميع فروع مطعم "بولام كوبيتيام"، بينما يحقق المدعون في القضية.

وتُثير هذه الحادثة مخاوف بشأن سلامة الأغذية في تايبيه، وتُؤكد على أهمية إجراء تحقيق شامل لمعرفة سبب التسمم الغذائي ومنع تكراره في المستقبل.