المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، عن استهداف موقع سبير العسكري الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، مؤكدة تصعيد عملياتها ضد إسرائيل خلال شهر رمضان تضامنًا مع أهل غزة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء 27 / 3 / 2024، موقع سبير العسكري التابع للاحتلال الصهيوني في اراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.