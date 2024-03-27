محمد نصر يؤكد: 5G تحدث ثورة في قطاعات الاقتصاد المصري بما في ذلك الموانئ

في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش حفل السحور الذي نظمته الشركة المصرية للاتصالات مساء الثلاثاء، شدد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، على الدور الحيوي الذي تلعبه تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في تحقيق تقدم كبير في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الموانئ.

أوضح المهندس نصر أن الانتقال من تكنولوجيا الجيل الرابع (4G) إلى 5G يمثل نقلة نوعية ليس فقط في سرعة الاتصال، بل في مستويات الكفاءة والاستجابة التي تتطلبها تطبيقات متطورة، والتي لم يكن من الممكن تحقيقها سابقًا.

وأكد على أهمية التطبيقات في توجيه الحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى التحول الذي شهدته الحياة اليومية مع استخدام تكنولوجيا 4G والفرص الجديدة التي يفتحها ظهور 5G. سلط الضوء على كيفية تأثير هذه التكنولوجيا على القطاعات الحيوية وخصوصًا الموانئ، التي بدأت تجذب انتباه الشركات العالمية المتخصصة بفضل تبني مصر لتكنولوجيا 5G.

وتابع المهندس نصر، قائلًا إن الشركات العالمية بدأت تنظر إلى مصر كنموذج لتطبيق تكنولوجيات وتطبيقات 5G المستخدمة عالميًا في الموانئ، مؤكدًا على الأهمية القصوى لمواكبة التكنولوجيا الحديثة لضمان الريادة وعدم التأخر عن باقي دول العالم في هذه القطاعات الأساسية للتجارة والاقتصاد.