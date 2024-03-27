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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم بطريق البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 23 راكبًا، في حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب بسيارة ملاكي جنوب البحر الأحمر.

وتلقت إدارة النجدة بالبحر الأحمر بلاغًا يفيد بإصابة عدد كبير من الركاب في حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل، وذلك بطريق قنا / سفاجا جنوب البحر الأحمر.

على الفور تم الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج.

وأكد مصدر طبي، أن جميع الإصابات من خفيفة إلى متوسطة ولا توجد حلات وفيات حتى الآن.
 جاري تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة سبب الحادث.

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