ملتقى الفكر للأئمة بالفيوم يناقش دروس غزوة بدر الكبرى

عُقدت فعاليات اليوم السادس عشر لملتقى الفكر للأئمة بمسجد ناصر الكبير بالفيوم تحت عنوان "دروس من غزوة بدر الكبرى"، في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أكد العلماء في كلمتهم أهمية الذاكرة التاريخية للأمم والشعوب، وأن معركة بدر الكبرى كانت علامة فارقة في تاريخ الإسلام، حيث فصلت بين الحق والباطل.

وتناولوا بعض الدروس المستفادة من المعركة، منها: أهمية الاجتهاد في أمور السلم والحرب والأمن والأمان، وضرورة الاستنباط والنظر والفهم الصحيح، وأهمية البينة الواضحة، والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.

وأشاروا إلى أن معركة بدر ترسخ لمبدأ التوازن بين التوكل على الله والسعي بالأسباب، كما أكدوا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وشارك في الملتقى كل من فضيلة الشيخ جمعة عبد الفتاح إمام المسجد محاضرا، فضيلة الشيخ محمود عبد الظاهر عواد إمام مسجد المعلمين بالفيوم محاضرا.

وحضر الملتقى عدد كبير من الأئمة والخطباء والمهتمين بالشأن الديني.



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