ads
الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أوقاف الفيوم تسلم 3000 شنطة سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سلم الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الثلاثاء الموافق 2024/3/26م (12) طن من الأرز والمكرونة بعدد (3000) آلاف شنطة غذائية إلى مديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.


وقال الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين،والعمل جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع،ولا منة لأحد،بل الفضل لله(عز وجل )،ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم للأسر الأولى بالرعاية،ومعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.


وأوضح فضيلته أنه سيتم الإلتزام بعدم تصوير أحد من المواطنين أثناء عملية التوزيع،مراعاة لمشاعرهم.

inbound8009169204054020881
inbound8009169204054020881
inbound6284818507385343068
inbound6284818507385343068
inbound6992218243362295027
inbound6992218243362295027
inbound6895872140061750083
inbound6895872140061750083
أوقاف الفيوم وزارة الأوقاف مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم 3000 شنطة من السلع الغذائية الأسر الأولى بالرعاية