أوقاف الفيوم تسلم 3000 شنطة سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.. صور

سلم الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الثلاثاء الموافق 2024/3/26م (12) طن من الأرز والمكرونة بعدد (3000) آلاف شنطة غذائية إلى مديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.



وقال الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين،والعمل جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع،ولا منة لأحد،بل الفضل لله(عز وجل )،ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم للأسر الأولى بالرعاية،ومعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



وأوضح فضيلته أنه سيتم الإلتزام بعدم تصوير أحد من المواطنين أثناء عملية التوزيع،مراعاة لمشاعرهم.

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